La trollata dell’inesistente accordo tra Pfizer e Microsoft per il microchip nei vaccini anti Covid19

Leggi su open.online

(Di sabato 17 aprile 2021)avrebbe annunciato un “aggiornamento” del suo vaccinograzie a, inserendo unper ridurre i sintomi della malattia. Questo è il messaggio che circola online in alcuni gruppi Facebook e account, in particolar modo nell’area NoVax e da coloro che credono ai complotti. Ci sono cascati, è una bufala. L’articolo, condiviso come prova del fantomatico evento, è quello pubblicato il 9 aprile 2021 dal sito ValueWalk dove si sostiene l’esistenza di un comunicato ufficiale. Il link del documento rimanda, in realtà, a un sito satirico. Analisi Se proviamo a controllare le condivisioni Facebook, cercando le parole chiave «Chip», troviamo numerose pubblicazioni dello screenshot dell’articolo, una pratica molto in ...