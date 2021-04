Imprese, torna la voglia di assumere. Scaglia: «Più ora che prima del Covid» (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente di Confindustria Bergamo: fiducia ritrovata dopo l’emergenza. Oggi soltanto il 6,2% dei nostri imprenditori teme ricadute occupazionali nel prossimo futuro. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente di Confindustria Bergamo: fiducia ritrovata dopo l’emergenza. Oggi soltanto il 6,2% dei nostri imprenditori teme ricadute occupazionali nel prossimo futuro.

Ultime Notizie dalla rete : Imprese torna L'Italia respira un po' d'aria buona ... per esempio, è un universo ancora da esplorare e l'Italia, con le sue imprese innovative, è molto ... 'Comunque noi stiamo andando avanti, facciamo cambiamenti, gente che se ne va, gente che torna, ...

Riapertura ristoranti, Confesercenti: "Le norme proposte mettono definitivamente in ginocchio le imprese" MASSA - CARRARA " "Finalmente si torna a discutere di riaperture e soprattutto di date per le riaperture di bar e ristoranti, ma è davvero difficile comprendere come, rispetto ai protocolli di sicurezza finora applicati, le nuove ...

Imprese, torna la voglia di assumere. Scaglia: «Più ora che prima del Covid» Il presidente di Confindustria Bergamo: fiducia ritrovata dopo l’emergenza. Oggi soltanto il 6,2% dei nostri imprenditori teme ricadute occupazionali nel prossimo futuro. Dopo l’inferno del 2020, le a ...

Fiorenzo Galli (Museo della scienza e della tecnologia): formazione e cultura, da qui passa il futuro Cultura e formazione, il direttore dell'istituzione milanese riflette sull’utilizzo dei fondi del piano Next Generation Eu ...

