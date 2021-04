Giuseppe Dave Seke, chi è il protagonista della serie «Zero» su Netflix (Di sabato 17 aprile 2021) Il paese dove è cresciuto Giuseppe Dave Seke è una piccola frazione a tre chilometri da Padova, Pontevigodarzere, spaccata in due da un’affollata direttrice stradale. Un luogo di transito, sede della moschea di zona, ex area rurale in cui oggi un abitante su tre ha origini extra-italiane. Un barrio come quello cantato da Mahmood, i cui abitanti restano invisibili fino a quando gli interessi della gentrificazione non li espongono, rendendoli indesiderati. «So bene come ci si sente a stare seduti in ultima fila, a essere invisibili. Non è facile credere in se stessi quando nessuno ti vede. E se ti vede ti considera un alieno». Parla misurando le parole Giuseppe Dave Seke, 25 anni, un passato da rapper e un futuro da attore, protagonista ... Leggi su gqitalia (Di sabato 17 aprile 2021) Il paese dove è cresciutoè una piccola frazione a tre chilometri da Padova, Pontevigodarzere, spaccata in due da un’affollata direttrice stradale. Un luogo di transito, sedemoschea di zona, ex area rurale in cui oggi un abitante su tre ha origini extra-italiane. Un barrio come quello cantato da Mahmood, i cui abitanti restano invisibili fino a quando gli interessigentrificazione non li espongono, rendendoli indesiderati. «So bene come ci si sente a stare seduti in ultima fila, a essere invisibili. Non è facile credere in se stessi quando nessuno ti vede. E se ti vede ti considera un alieno». Parla misurando le parole, 25 anni, un passato da rapper e un futuro da attore,...

NetflixIT : Antonio Dikele Distefano ha incontrato il protagonista di Zero, Giuseppe Dave Seke, per parlare di come ci si sente… - Screenweek : #ZeroNetflix #AntonioDikeleDistefano intervista #GiuseppeDaveSeke in un nuovo video - David79793413 : RT @NetflixIT: Antonio Dikele Distefano ha incontrato il protagonista di Zero, Giuseppe Dave Seke, per parlare di come ci si sente a cresce… - fede_aresu : RT @NetflixIT: Antonio Dikele Distefano ha incontrato il protagonista di Zero, Giuseppe Dave Seke, per parlare di come ci si sente a cresce… - GuessWIA : RT @NetflixIT: Antonio Dikele Distefano ha incontrato il protagonista di Zero, Giuseppe Dave Seke, per parlare di come ci si sente a cresce… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Dave Oggi esce ALCOL, il singolo dell'attore Ninni Bruschetta e della compositrice Cettina Donato ... dagli archi della BIM Orchestra diretta da Giuseppe Tortora , ad un trio jazz formato da ... Natalie Cole Band, Kenny Wheeler Hot Eleven, Funk Off, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, Dave Liebman), il ...

Bruschetta e Donato fanno "I siciliani" ... dagli archi della BIM Orchestra diretta da Giuseppe Tortora, ad un trio jazz formato da eccellenti ... Natalie Cole Band, Kenny Wheeler Hot Eleven, Funk Off, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, Dave ...

Giuseppe Dave Seke serie tv Serie tv di Giuseppe Dave Seke elenco delle serietv episodi puntate con video recensioni trama trailer che hanno per protagonista o comparsa ...

Giuseppe Dave Seke Info su Giuseppe Dave Seke biografia filmografia discografia video foto citazioni curiosità frasi celebri news carriera ...

... dagli archi della BIM Orchestra diretta daTortora , ad un trio jazz formato da ... Natalie Cole Band, Kenny Wheeler Hot Eleven, Funk Off, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi,Liebman), il ...... dagli archi della BIM Orchestra diretta daTortora, ad un trio jazz formato da eccellenti ... Natalie Cole Band, Kenny Wheeler Hot Eleven, Funk Off, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi,...Serie tv di Giuseppe Dave Seke elenco delle serietv episodi puntate con video recensioni trama trailer che hanno per protagonista o comparsa ...Info su Giuseppe Dave Seke biografia filmografia discografia video foto citazioni curiosità frasi celebri news carriera ...