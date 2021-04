Formula 1, GP Emilia Romagna 2021. Perez: “Non mi aspettavo la prima fila” (Di sabato 17 aprile 2021) “Innanzitutto devo fare i complimenti al mio team. Ieri ho commesso un errore, li ho fatti lavorare sodo ma oggi li ho ripagati. Non mi sarei mai aspettato di trovarmi in prima fila considerando quando fatto ieri”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Sergio Perez, dopo aver chiuso al secondo posto la qualifica al Gran Premio dell’Emilia Romagna. “Partire dalla seconda posizione è un’ottima opportunità ma potevo puntare anche alla pole – ha aggiunto il messicano nel post qualifica -. Domani tutto potrà accadere e potrò gareggiare anche su una strategia differente da quella di Hamilton e Verstappen. Vedremo cosa succederà ma la cosa più importante sarà fare punti”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) “Innanzitutto devo fare i complimenti al mio team. Ieri ho commesso un errore, li ho fatti lavorare sodo ma oggi li ho ripagati. Non mi sarei mai aspettato di trovarmi inconsiderando quando fatto ieri”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Sergio, dopo aver chiuso al secondo posto la qualifica al Gran Premio dell’. “Partire dalla seconda posizione è un’ottima opportunità ma potevo puntare anche alla pole – ha aggiunto il messicano nel post qualifica -. Domani tutto potrà accadere e potrò gareggiare anche su una strategia differente da quella di Hamilton e Verstappen. Vedremo cosa succederà ma la cosa più importante sarà fare punti”. SportFace.

