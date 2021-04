Faida familiare con spedizione punitiva a Cisterna: arrestati due fratelli, misure cautelari per la sorella (Di sabato 17 aprile 2021) E’ finita con l’arresto di due fratelli e l’obbligo di firma per la sorella una Faida familiare a Cisterna di Latina, dove la Polizia di Stato ha eseguito oggi le tre misure cautelari, disposte dal Tribunale del Riesame di Roma. Si tratta di tre fratelli – due uomini ed una donna – che sono tra i protagonisti di un aspro conflitto familiare con un’altra famiglia del posto. La Faida tra due famiglie rivali e la spedizione punitiva Lo scorso anno furono diversi gli episodi di violenza, minacce, danneggiamenti e risse tra i due gruppi, sfociati in una vera e propria spedizione punitiva nel mese di luglio da parte degli odierni arrestati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) E’ finita con l’arresto di duee l’obbligo di firma per launadi Latina, dove la Polizia di Stato ha eseguito oggi le tre, disposte dal Tribunale del Riesame di Roma. Si tratta di tre– due uomini ed una donna – che sono tra i protagonisti di un aspro conflittocon un’altra famiglia del posto. Latra due famiglie rivali e laLo scorso anno furono diversi gli episodi di violenza, minacce, danneggiamenti e risse tra i due gruppi, sfociati in una vera e proprianel mese di luglio da parte degli odierni...

