Dipinto asportato nel 1997 dalla chiesa di Montesarchio | consegnate le sei parti

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Tutto pronto per la consegna delle seidel“L’Immacolata fra i Santi Francesco, Domenico, Elisabetta e Teresa”,nelormai in disuso Santa Maria delle Grazie di(BN). Le opere sono state accolte dal sindaco Damiano presso il comune caudino e ridal Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili. Presente anche di S.E.R. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo della Diocesi di Benevento del Col. Germano Passafiume, Comandante Provinciale CC di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

