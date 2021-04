Ddl Zan, sostegno dalla Mussolini: “Mai più discriminazioni”. Nel 2006 offese Luxuria (ma si è scusata) (Di sabato 17 aprile 2021) Per il ddl Zan è arrivato un endorsement che in pochi si sarebbero aspettati. Alessandra Mussolini, ex europarlamentare di centrodestra e già parlamentare di Forza Italia (prima ancora di Alleanza Nazionale, ndr), si è espressa chiaramente a favore del disegno di legge che porta la firma del deputato del PD, Alessandro Zan. “Subito la legge… Mai più discriminazioni!!!”, si legge nel tweet pubblicato dalla Mussolini, che ha aggiunto anche alcuni hashtag come #Diamociunamano e #DdlZan (assieme a tre cuori). Nella foto, la Mussolini compare in un selfie dove si mostra con la mano aperta: sul palmo si legge proprio “Ddl Zan”, seguendo quindi la campagna lanciata sui social da tutti i sostenitori del disegno di legge. Subito la legge … mai più ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 aprile 2021) Per il ddl Zan è arrivato un endorsement che in pochi si sarebbero aspettati. Alessandra, ex europarlamentare di centrodestra e già parlamentare di Forza Italia (prima ancora di Alleanza Nazionale, ndr), si è espressa chiaramente a favore del disegno di legge che porta la firma del deputato del PD, Alessandro Zan. “Subito la legge… Mai più!!!”, si legge nel tweet pubblicato, che ha aggiunto anche alcuni hashtag come #Diamociunamano e #DdlZan (assieme a tre cuori). Nella foto, lacompare in un selfie dove si mostra con la mano aperta: sul palmo si legge proprio “Ddl Zan”, seguendo quindi la campagna lanciata sui social da tutti i sostenitori del disegno di legge. Subito la legge … mai più ...

SimoPillon : Vedo @Enzo__Miccio confuso. Ma è a favore o contro il DDL #Zan? Dalle foto non si capisce??. - repubblica : Omofobia, anche Alessandra Mussolini sostiene il ddl Zan: 'Subito la legge' - Avvenire_Nei : Non è nel Ddl Zan la via contro l'odio - MassimoSchiavo2 : Salvini europeista, la Mussolini è a favore del DDL Zan, vuoi vedere che i sovranisti e gli omofobi stanno a sinistra? #DDLZan - quedillussione : RT @mrccrmt: La scritta ddl zan quando si è ritrovata scritta sulla mano di AM -