Alessandro Bria (SSN APP): "ecco l'APP che sta rivoluzionando concorsi, ricerca lavoro e cambi alla pari in sanità, a breve anche video curricula". Continua la crescita e aumenta in maniera esponenziale la reputazione di SSN APP, l'APPlicativo per Android e Apple che sta rivoluzionando il mondo dei concorsi, della ricerca/offerta di lavoro e dei cambi compensativi in sanità. Alessandro Bria, giovane Infermiere residente all'estero, ma calabrese di origini, ci aveva visto giusto. Con il suo software, SSN APP, per dispositivi Android e Apple sta rivoluzionando il mondo dei concorsi, della ricerca/offerta di lavoro e dei cambi compensativi in sanità. Presto sarà possibile inserire sull'APP anche il proprio curriculum professionale in formato video.

SSN APP raggiunge i 20.000 utenti: è l'applicativo più utilizzato dai professionisti della salute. L'applicativo SSN APP raggiunge i 20.000 utenti e si apre alle aziende e ai professionisti sanitari per la ricerca di personale e di lavoro. Esulta l'ideatore Alessandro Bria. A distanza di 2 anni dalla nascita di SSN APP oggi Alessandro Bria , Infermiere italiano all'estero e ideatore del progetto, festeggia i suoi 20.000 utenti, di cui diverse centinaia ...

L'applicativo SSN APP raggiunge i 20.000 utenti e si apre alle aziende e ai professionisti sanitari per la ricerca di personale e di lavoro. Esulta l'ideatore Alessandro Bria. A distanza di 2 anni dalla nascita di SSN APP oggi Alessandro Bria, Infermiere italiano all'estero e ideatore del progetto, festeggia i suoi 20.000 utenti, di cui diverse centinaia