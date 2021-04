Zubizarreta | “Messi ha già preso la decisione sul suo futuro”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ildi Lionelè ancora da decifrare. Il 10 del Barcellona ha fatto più volte sapere di voler restare a vita in blaugrana, ma i problemi con l’ultima proprietà lo hanno fatto desistere. Alla fine l’argentino è rimasto rinviando laalla fine di questa stagione. Intervistato da Catalunya Radio, l’ex ds del Barcellona Andoniha parlato deldi. Ecco le parole riportate da Sport: “si è guadagnato il diritto di pensare e decidere. Il presidente ha già detto che avrebbe fatto tutto il possibile per continuare . Sedecidesse di continuare, allora sarebbe meraviglioso. Se no, dovrà continuare a giocare e partire, e anche se so che qualcuno proporrà di togliersi la maglia”....

