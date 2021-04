Zone gialle “rafforzate”, Crisanti a iNews24: “Riaprire tra tre settimane, quando avremo i numeri dell’Uk. Non il 26” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Prima di rientrare nella dinamica delle riaperture dovremmo fissare i criteri per Riaprire, sulla base del Regno Unito”. Sono le parole di Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto ai microfoni di iNews24 per commentare le prossime possibili riaperture. “I dati di oggi sono in lento miglioramento perché le misure restrittive non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) “Prima di rientrare nella dinamica delle riaperture dovremmo fissare i criteri per, sulla base del Regno Unito”. Sono le parole di Andrea, professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto ai microfoni diper commentare le prossime possibili riaperture. “I dati di oggi sono in lento miglioramento perché le misure restrittive non L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TeresaBellanova : Le parole di #Draghi su zone gialle e riaperture dei ristoranti sono un importante messaggio di fiducia per migliai… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un #giallorafforzato e l'apertura di tutte le attività di ri… - rtl1025 : ?? '26 aprile data chiave in cui ripristiniamo le zone gialle, investendo sugli spazi aperti. Poi una road map accom… - lanobildonnna : RT @mocciosvs: La conferenza in sintesi: 'Bella raga il 26 ritornano le zone gialle e apriamo un po’ di cose a cazzo, ma nel giro di pochi… - elespaterlini1 : RT @TeresaBellanova: Le parole di #Draghi su zone gialle e riaperture dei ristoranti sono un importante messaggio di fiducia per migliaia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone gialle Riapertura palestre, ristoranti, scuole e calcetto: il calendario con tutte le date della ripartenza Nelle regioni gialle riparte il calcetto e gli altri sport all'aperto Nelle zone gialle e arancioni sono aperte con didattica in presenza tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle regioni in ...

Dal 26/4 riaprono cinema, teatri, musei, ok Cts a proposte Franceschini ... permettendo nelle 'Zone giallè la riapertura di cinema, teatri e sale da concerto sia all'aperto che al chiuso, con l'aumento del pubblico ammissibile. Si passa dal 25% al 50% dei posti occupabili ...

Spostamenti ed eventi, ecco come funzionerà il pass annunciato da Draghi: tampone o vaccino per muoversi tra regioni non gialle Per le zone gialle, invece, non servirà alcun pass: il via libera agli spostamenti è previsto già dal 26 aprile. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che l’idea del pass è ancora in sviluppo e i tempi di ...

Franceschini conferma: "Dal 26 aprile cinema, teatri e musei aperti in zona gialla" Il ministro ha sottolineato che ci saranno "delle limitazioni alle capienze, ho discusso con il Cts per avere allargamenti soprattutto per gli spettacoli all'aperto".

Nelle regioniriparte il calcetto e gli altri sport all'aperto Nellee arancioni sono aperte con didattica in presenza tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle regioni in ...... permettendo nelle 'giallè la riapertura di cinema, teatri e sale da concerto sia all'aperto che al chiuso, con l'aumento del pubblico ammissibile. Si passa dal 25% al 50% dei posti occupabili ...Per le zone gialle, invece, non servirà alcun pass: il via libera agli spostamenti è previsto già dal 26 aprile. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che l’idea del pass è ancora in sviluppo e i tempi di ...Il ministro ha sottolineato che ci saranno "delle limitazioni alle capienze, ho discusso con il Cts per avere allargamenti soprattutto per gli spettacoli all'aperto".