Traffico Roma del 16-04-2021 ore 10 | 00

(Di venerdì 16 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sulla Grande Raccordo Anulare tra Laurentina e Appia in carreggiata esterna andiamo al Aurelio sono quelle per incidente segnalate su via Gregorio VII tra via Leone XIII e via Carlo Zucchi ancora disagi poi in zona Colli Aniene per un incidente avvenuto su Viale Palmiro Togliatti all’altezza dello svincolo A24 incidente provoca code anche sul percorso Urbano dell’a24 in direzione della tangenziale Tra l’uscita del raccordo è quella per Togliatti continuando poi sulla percorso Urbano dell’a24 Ci sono rallentamenti invece pertra via Fiorentini e la tangenziale est ci spostiamo sulla via Tiburtina ci sono delle code per lavori all’altezza di via di Casal dei Pazzi con ripercussioni su via del Casale di San Basilio a San Giovanni rallentamenti su via Terni per ...