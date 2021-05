Torna a Genova il Forum dello Shipping: aperte le iscrizioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Questo il titolo del Forum: “Towards a low-carbon Shipping industry / Trasporto marittimo e ambiente: idee, progetti, investimenti”. Tre le sessioni principali di lavoro. La prima sarà intitolata “Dal cantiere navale al mare: così il trasporto diventa sostenibile”, la seconda “I porti e la decarbonizzazione: l’altra metà del percorso”, la terza “Economia circolare e industria marittima portuale: il caso ship recycling” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 aprile 2021) Questo il titolo del: “Towards a low-carbonindustry / Trasporto marittimo e ambiente: idee, progetti, investimenti”. Tre le sessioni principali di lavoro. La prima sarà intitolata “Dal cantiere navale al mare: così il trasporto diventa sostenibile”, la seconda “I porti e la decarbonizzazione: l’altra metà del percorso”, la terza “Economia circolare e industria marittima portuale: il caso ship recycling”

Advertising

GenovaEventi : Torna Slow Fish la manifestazione biennale dedicata al mare e ai suoi abitanti!?? Un mese di appuntamenti digitali… - ANSA_Motori : Il viadotto Valle Ragone, in A12 tra Lavagna e Sestri Levante, torna percorribile ai mezzi di massa superiore alle… - EsperimentidiMG : Torna Slow Fish a #Genova. Appuntamenti digitali ed in presenza dedicati al mare ed ai suoi abitanti - frake70 : @beppe_grillo Beppe torna in campo senza di te il M5S non esiste appoggia Conte nuovo leader come deciso subito reg… - meteo_genova : Torna il sole ma resta il freddo -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Genova Autostrade caos, il tema viabilità della Liguria torna alle Commissioni della Camera GENOVA - Il caos delle autostrade liguri approda a Montecitorio. Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti , presso l'Aula della Camera svolgeranno una serie di audizioni in videoconferenza sui temi ...

Toti: 'Firmato accordo per vaccino Pfizer in farmacia' Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualità In Primo Piano Savona Genova, dopo quindici anni torna una nave Costa in porto. La 'Smeralda' a ...

Torna Genova design week dal 17 al 21 giugno Vivere Genova Autostrade caos, il tema viabilità della Liguria torna alle Commissioni della Camera GENOVA - Il caos delle autostrade liguri approda a Montecitorio. Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, presso l'Aula della Camera svolgeranno una serie di audizioni in videoconferenza sui temi ...

Festival Genova Reloaded con Moretti e Pupi Avati Seconda edizione della kermesse cinematografica a Palazzo Ducale. Una sezione dedicata ai film usciti in sala nella stagione in corso ...

- Il caos delle autostrade liguri approda a Montecitorio. Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti , presso l'Aula della Camera svolgeranno una serie di audizioni in videoconferenza sui temi ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualità In Primo Piano Savona, dopo quindici anniuna nave Costa in porto. La 'Smeralda' a ...GENOVA - Il caos delle autostrade liguri approda a Montecitorio. Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, presso l'Aula della Camera svolgeranno una serie di audizioni in videoconferenza sui temi ...Seconda edizione della kermesse cinematografica a Palazzo Ducale. Una sezione dedicata ai film usciti in sala nella stagione in corso ...