The Last of Us di HBO: Gabriel Luna vestirà i panni di Tommy, il fratello di Joel (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) affiancherà Pedro Pascal e Bella Ramsey in The Last of Us di HBO. Basato sul videogioco di Naughty Dog, la storia si svolge vent'anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel (Pascal) viene assunto per portare di nascosto Ellie (Ramsey), una ragazza di 14 anni, fuori da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipenderanno l'uno dall'altro nel tentativo di sopravvivere. Luna interpreterà Tommy, il fratello di Joel (Pascal), un ex soldato che non ha perso il suo senso di idealismo e di speranza in un mondo migliore. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021)(Agents of S.H.I.E.L.D.) affiancherà Pedro Pascal e Bella Ramsey in Theof Us di HBO. Basato sul videogioco di Naughty Dog, la storia si svolge vent'anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta.(Pascal) viene assunto per portare di nascosto Ellie (Ramsey), una ragazza di 14 anni, fuori da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipenderanno l'uno dall'altro nel tentativo di sopravvivere.interpreterà, ildi(Pascal), un ex soldato che non ha perso il suo senso di idealismo e di speranza in un mondo migliore. Leggi altro...

The Last of Us: nel cast anche Gabriel Luna! Ecco chi interpreterà La scheda di Nichole Holmes con i film, le serie TV, la biografia e tutte le curiosità. Scopri inoltre tutte le ultime news ...

