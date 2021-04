Tennis, Montecarlo: fuori anche Nadal, Rublev in semifinale (Di venerdì 16 aprile 2021) Altra sorpresa al Torneo Master 1000 di Tennis sulla terra rossa di Montecarlo. Dopo l'eliminazione del serbo Novak Djokovic, anche Rafa Nadal se ne torna a casa. Lo spagnolo è stato sconfitto per 6 - ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Altra sorpresa al Torneo Master 1000 disulla terra rossa di. Dopo l'eliminazione del serbo Novak Djokovic,Rafase ne torna a casa. Lo spagnolo è stato sconfitto per 6 - ...

Masters 1000 Montecarlo, eliminati a sorpresa Nadal e Fognini, in semifinale insieme a Tsisipas e Evans ci vanno Rublev e Ruud È Andrej Rublev il quarto e ultimo semifinalista del Master 1000 di Montecarlo , dopo aver battuto in 3 set uno stoico Rafael Nadal , che quindi non potrà aggiorare il record di sigilli interra moengasca (fissato a 11 nel 2018). Dopo aver dominato il primo set, vinto ...

