Spread Btp - Bund: chiusura in calo a 100,9 punti (Di venerdì 16 aprile 2021) chiusura in calo, a 100,9 punti base, per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 102,2 punti della chiusura del giorno precedente. Nel corso della seduta ha toccato un massimo di 102,8 punti

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Le Borse ritrovano fiducia e corrono anche in Europa Poco mosso l'obbligazionario: lo spread fra decennale italiano e tedesco resta a 101 punti base, anche se il tasso del Btp sale a +0,75%. Intanto, sul primario, il ministero dell'economia ha fissato ...

Spread Btp - Bund: chiusura in calo a 100,9 punti Chiusura in calo, a 100,9 punti base, per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 102,2 punti della chiusura del giorno precedente. Nel corso della seduta ha toccato un massimo di 102,8 punti poco dopo l'apertura. Il rendimento del decennale italiano è allo ...

