Spread Btp Bund: apre in lieve calo a 101 punti (Di venerdì 16 aprile 2021) Avvio di giornata in lieve calo per lo Spread tra Btp e Bund che segna 101 punti a fronte dei 102 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,73%. . 16 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Avvio di giornata inper lotra Btp eche segna 101a fronte dei 102 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,73%. . 16 aprile 2021

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Il Pil cinese vola (+18,3%) e Wall Street colleziona record SPREAD A 101. OGGI LA CEDOLA DI BTP FUTURA Dovrebbe essere comunicata oggi la cedola della terza emissione del Btp Futura, il titolo di Stato dedicato esclusivamente al risparmiatore retail. Il bond ...

Spread Btp Bund: apre in lieve calo a 101 punti Avvio di giornata in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 101 punti a fronte dei 102 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,73%. . 16 aprile 2021

Rendimenti in calo dopo i dati macro I rendimenti dei titoli di Stato europei sono scesi nella seconda parte di seduta, dopo i solidi dati macroeconomici statunitensi. Il tasso di finanziamento del Bund è calato a -0,29%, ...

