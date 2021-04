Sondaggio: solo con Zingaretti il Pd si riprende Roma. Raggi ultima per fiducia (Di venerdì 16 aprile 2021) Sondaggio Comunali Roma (16 aprile 2021) SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è la carta vincente su cui dovrebbe puntare il Pd per riconquistare il Campidoglio. Sette Romani su dieci esprimono un giudizio negativo relativamente all’operato dell’amministrazione Raggi, mentre Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto sfiora il 23 per cento. Ad evidenziarlo è il Sondaggio realizzato da Winpoll e pubblicato oggi sul Sole 24Ore. Il Sondaggio, svolto dal 12 al 14 aprile su un campione di mille cittadini maggiorenni residenti nel comune di Roma, fotografa l’attuale situazione politica in vista delle prossime elezioni comunali. Nel frattempo, oggi è uscita la notizia che il Pd di Roma proporrà il 20 ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021)Comunali(16 aprile 2021) SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il governatore del Lazio Nicolaè la carta vincente su cui dovrebbe puntare il Pd per riconquistare il Campidoglio. Setteni su dieci esprimono un giudizio negativo relativamente all’operato dell’amministrazione, mentre Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto sfiora il 23 per cento. Ad evidenziarlo è ilrealizzato da Winpoll e pubblicato oggi sul Sole 24Ore. Il, svolto dal 12 al 14 aprile su un campione di mille cittadini maggiorenni residenti nel comune di, fotografa l’attuale situazione politica in vista delle prossime elezioni comunali. Nel frattempo, oggi è uscita la notizia che il Pd diproporrà il 20 ...

