Scuola, Dad addio: dal 26 aprile si torna in classe al completo. Ma mancano le aule per tutti (Di sabato 17 aprile 2021) Le nuove regole per le ultime settimane dell'anno scolastico. ll nodo dei trasporti. La riapertura anche delle università. I sindacati: sì al rientro ma in sicurezza

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Dad MACRON PAGA LO PSICOLOGO AGLI STUDENTI/ 'Una presa in giro, la cura è la vita reale' Dall'inizio degli anni 90, la perdita dell'autorevolezza della scuola è evidente, lo vediamo nel ... Dopo tutto il pandemonio che la Dad ha combinato che cosa fa un gruppo editoriale come Gedi? Fa una ...

Anticipata la zona gialla, dal 26 ristoranti aperti ma soltanto all'esterno. Nelle Marche piscine e spiaggia dal 15 maggio, palestre il ... L'altra novità fissata per il 26 riguarda la scuola: si ferma la Dad al 50% per le superiori, studenti tutti in presenza sia in zona gialla sia in quella arancione, ma le aule resteranno comunque ...

Covid, Draghi: “Dal 26 aprile torna la zona gialla. Riaprono scuole a attività all’aperto. Dal primo maggio in zona gialle si torna negli stadi con massimo mille persone, dal 15 maggio via alle piscine all’aperto. Dal 1 giugno sì alle palestre e dal 1 luglio le fiere. Superiori al via al 10 ...

"Fine Dad? Bene! Ma occhio ai bus" Scetticismo tra i presidi per l’annuncio del ritorno in presenza di tutti gli studenti. "Siamo felici, certo, se i nostri ragazzi rientrano in classe, considerando anche i danni della didattica a dist ...

