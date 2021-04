Remuzzi: "AstraZeneca e Johnson&Johnson? Le trombosi vanno indagate, ma effetti rarissimi e curabili" (Di venerdì 16 aprile 2021) AstraZeneca e Johnson&Johnson? “Proprio il fatto che appena si vede un problema, per quanto raro, ci si ferma e si cerca di capire, deve aumentare la fiducia delle persone nel nostro sistema di controllo. Quella che chiamano confusione, in realtà sono nuove informazioni”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri. Lo scienziato spiega che lo stop e la valutazione sui suddetti vaccini sono state attuate “per giusta precauzione”. E spiega: “Le complicanze trombotiche associate ai vaccini a vettore virale come AstraZeneca e Johnson & Johnson sono molto rare, 222 casi su 34 milioni di dosi nel primo caso, 6 casi su 7 milioni nel secondo, quasi sempre su donne sotto i sessant’anni di età”. A chi fa un confronto tra le probabilità di evento trombotico e quelle di restare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021)e Johnson&Johnson? “Proprio il fatto che appena si vede un problema, per quanto raro, ci si ferma e si cerca di capire, deve aumentare la fiducia delle persone nel nostro sistema di controllo. Quella che chiamano confusione, in realtà sono nuove informazioni”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri. Lo scienziato spiega che lo stop e la valutazione sui suddetti vaccini sono state attuate “per giusta precauzione”. E spiega: “Le complicanze trombotiche associate ai vaccini a vettore virale comee Johnson & Johnson sono molto rare, 222 casi su 34 milioni di dosi nel primo caso, 6 casi su 7 milioni nel secondo, quasi sempre su donne sotto i sessant’anni di età”. A chi fa un confronto tra le probabilità di evento trombotico e quelle di restare ...

