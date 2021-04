Rapporto Oms pandemia, ecco le 2 righe cancellate da Ranieri Guerra (Di venerdì 16 aprile 2021) 'La preparazione dell'Italia per affrontare la pandemia era più teorica che pratica, con pochi investimenti per tradurre delle intenzioni in misure concrete'. Sono le due righe che il direttore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) 'La preparazione dell'Italia per affrontare laera più teorica che pratica, con pochi investimenti per tradurre delle intenzioni in misure concrete'. Sono le dueche il direttore ...

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Oms Rapporto Oms pandemia, ecco le 2 righe cancellate da Ranieri Guerra ... dobbiamo pesare le parole in maniera molto cauta, soprattutto se rimangono scritte su un documento dell'Oms'. La portavoce risponde: 'Vedo questo rapporto come una vera e propria bomba a orologeria'.

Rapporto Oms pandemia, ecco le 2 righe cancellate da Ranieri Guerra Nel documento si parlava di "preparazione dell'Italia più teorica che pratica" e di "pochi investimenti per tradurre le intenzioni in misure concrete" ...

