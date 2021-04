Quarto Grado, stasera in tv: i casi di Denise Pipitone e Mauro Romano, anticipazioni puntata di venerdì 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Torna stasera in tv su Retequattro l’appuntamento con Quarto Grado, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. anticipazioni Quarto Grado, puntata venerdì 16 aprile 2021 Il programma questa sera si occuperà di due bambini scomparsi: Denise Pipitone e Mauro Romano. Denise, la bimba di Mazara del Vallo, è sparita a 4 anni, il primo settembre 2004. Mauro è stato rapito da Racale (Lecce) 44 anni fa, il 21 giugno del 1977, quando aveva 6 anni. Molte sono state le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) Tornain tv su Retequattro l’appuntamento con, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità.162021 Il programma questa sera si occuperà di due bambini scomparsi:, la bimba di Mazara del Vallo, è sparita a 4 anni, il primo settembre 2004.è stato rapito da Racale (Lecce) 44 anni fa, il 21 giugno del 1977, quando aveva 6 anni. Molte sono state le ...

