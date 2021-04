PS5: record di vendite in USA e Call of Duty primo nella classifica NPD a marzo 2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 16 aprile 2021) PS5 diventa ufficialmente la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi di presenza sul mercato in USA, mentre Call of Duty: Black Ops Cold War è il gioco più venduto.. PS5 fa segnare un record impressionante come console più venduta di sempre nella storia USA per quanto riguarda i primi 5 mesi di presenza sul mercato, in base ai dati NPD di marzo 2021, dai quali ricaviamo anche la classifica software che vede in testa il solito Call of Duty: Black Ops Cold War. Come abbiamo riportato parlando dei risultati d PS5, Xbox Series X, Switch, il mese … Notizie giochiRead More L'articolo PS5: record di vendite in USA e Call of Duty ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 aprile 2021) PS5 diventa ufficialmente lapiù venduta di sempre nei primi 5 mesi di presenza sul mercato in USA, mentreof: Black Ops Cold War è il gioco più venduto.. PS5 fa segnare unimpressionante comepiù venduta di semprestoria USA per quanto riguarda i primi 5 mesi di presenza sul mercato, in base ai dati NPD di, dai quali ricaviamo anche lasoftware che vede in testa il solitoof: Black Ops Cold War. Come abbiamo riportato parlando dei risultati d PS5, Xbox Series X, Switch, il mese … Notizie giochiRead More L'articolo PS5:diin USA eof...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 record Sniper Ghost Warrior Contracts 2: trailer per la nuova campagna di gioco Kuamar ... con oltre 1000m di sniping a raggio estremo (un record per il franchise), mappe in stile sandbox ...Ghost Warrior Contracts 2 Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà disponibile il 4 giugno 2021 per PS5, ...

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 svela su Kuamar, l'ambientazione del gioco, in un nuovo trailer ... con oltre 1000m di sniping a raggio estremo (un record per il franchise), mappe in stile sandbox ... I pre - order delle edizioni fisiche per PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One sono disponibili presso ...

