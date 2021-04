Probabili formazioni Sampdoria - Verona: aggiornamenti (Di venerdì 16 aprile 2021) GENOVA - Per Ranieri ballottaggio Quagliarella - Keita in attacco, centrocampo con Silva dopo la squalifica e a sinistra Damsgaard o Jankto . Juric ritrova Lovato con Magnani , Ceccherini e Gunter in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) GENOVA - Per Ranieri ballottaggio Quagliarella - Keita in attacco, centrocampo con Silva dopo la squalifica e a sinistra Damsgaard o Jankto . Juric ritrova Lovato con Magnani , Ceccherini e Gunter in ...

Advertising

sportli26181512 : Probabili formazioni Lazio-Benevento: aggiornamenti: Inzaghi confida nel tampone negativo per la sfida al fratello… - salvione : Probabili formazioni Atalanta-Juve: aggiornamenti - sportli26181512 : Probabili formazioni Atalanta-Juve: aggiornamenti: Gasperini ritrova Pessina per la panchina, Palomino al posto di… - TuttoFanta : ? #ATALANTA: #Malinovskyi favorito su #Ilicic. In attacco la coppia #Muriel - #Zapata ?? - junews24com : Atalanta Juve probabili formazioni: le possibili scelte di Andrea Pirlo - -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Sampdoria - Verona: aggiornamenti GENOVA - Per Ranieri ballottaggio Quagliarella - Keita in attacco, centrocampo con Silva dopo la squalifica e a sinistra Damsgaard o Jankto . Juric ritrova Lovato con Magnani , Ceccherini e Gunter in ...

Probabili formazioni Atalanta - Juve: aggiornamenti BERGAMO - Nell' Atalanta torna Pessina (in panchina) dopo il Covid, così come Bonucci per la Juve . Gasperini con Zapata unica punta, Pirlo lancia Dybala dal 1' accanto a Ronaldo ...

Probabili formazioni Sampdoria-Verona: aggiornamenti SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O.Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Keita, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Letica, Regini, Ferrari, Tonelli, Ekdal ...

Pordenone-Frosinone, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici Pordenone-Frosinone è una partita di Serie B e si gioca sabato alle 18: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta e streaming.

GENOVA - Per Ranieri ballottaggio Quagliarella - Keita in attacco, centrocampo con Silva dopo la squalifica e a sinistra Damsgaard o Jankto . Juric ritrova Lovato con Magnani , Ceccherini e Gunter in ...BERGAMO - Nell' Atalanta torna Pessina (in panchina) dopo il Covid, così come Bonucci per la Juve . Gasperini con Zapata unica punta, Pirlo lancia Dybala dal 1' accanto a Ronaldo ...SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O.Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Keita, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Letica, Regini, Ferrari, Tonelli, Ekdal ...Pordenone-Frosinone è una partita di Serie B e si gioca sabato alle 18: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta e streaming.