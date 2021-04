Pass per spostamenti tra Regioni di colore diverso, allo studio modello con vaccino e tampone (Di venerdì 16 aprile 2021) L’idea alla base del “Pass” per spostamenti tra Regioni di colori diversi è quella di anticipare il “green Pass” europeo. In cosa consisterà il certificato, di cui Draghi ha parlato in conferenza stampa, non è ancora definito e i tempi di definizione “non saranno brevi”, ma fonti qualificate di governo spiegano che si guarda al modello del Pass europeo. L’ipotesi è che contenga l’indicazione del vaccino effettuato, di aver avuto il Covid ed essere guarito e potrebbe essere legato anche all’effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti allo spostamento. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) L’idea alla base del “” pertradi colori diversi è quella di anticipare il “green” europeo. In cosa consisterà il certificato, di cui Draghi ha parlato in conferenza stampa, non è ancora definito e i tempi di definizione “non saranno brevi”, ma fonti qualificate di governo spiegano che si guarda aldeleuropeo. L’ipotesi è che contenga l’indicazione deleffettuato, di aver avuto il Covid ed essere guarito e potrebbe essere legato anche all’effettuazione di unnelle 48 ore precedentispostamento.

Pass per spostamenti tra Regioni di colore diverso, allo studio modello con vaccino o tampone L'idea alla base del 'pass' per spostamenti tra Regioni di colori diversi è quella di anticipare il 'green pass' europeo. In cosa consisterà il certificato, di cui Draghi ha parlato in conferenza stampa , non è ancora ...

Spostamenti tra Regioni, Draghi: “Consentiti tra regioni gialle e pass tra quelle di colori diversi” Draghi ha confermato che la cabina di regia “anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla” ITALIA – “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”. Lo ha detto il premi ...

