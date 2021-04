Nba | infortuni Anthony Davis e LeBron James | quando tornano coi Lakers

Advertising

dchinellato : Anthony Davis ha l’ok medico per tornare ad allenarsi a pieno ritmo. Su @Gazzetta_it il punto della sua situazione,… - Gazzetta_NBA : #Nba: #Davis, ritorno più vicino. “Ma non giocherà subito 30 minuti a gara” - SportandoIT : Calendario compresso e infortuni, i dubbi del personale NBA - TMW_radio : RT @Davide_piase: A 'Pianeta Sport' ho parlato anche del calendario #NBA, del load management e della gestione degli infortuni. Un discorso… - Davide_piase : A 'Pianeta Sport' ho parlato anche del calendario #NBA, del load management e della gestione degli infortuni. Un di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba infortuni

I Lakers hanno riaccolto i tifosi allo Staples Center con una buona notizia: il rientro di Anthony Davis è molto più vicino. AD, fermo per un problema al polpaccio destro dal 13 febbraio, ha ricevuto ...Glidi LeBron James e Anthony Davis hanno avuto l'effetto di far scendere i Los Angeles Lakers ... i Lakers no " la sentenza del quattro volte campione. Nessuno si sognerebbe di mettere in ...L’infortunio di Jamal Murray potrebbe essere stata la goccia che fa traboccare il vaso. C’è molta preoccupazione infatti tra i vari addetti ai lavori. Il personale NBA teme che il gran numero di inf ...In un recente articolo su ESPN, il giornalista Baxter Holmes ha reso noto che c'è forte preoccupazione per la situazione infortuni nella NBA. Una delle cause è stata ...