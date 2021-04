Masters 1000 Montecarlo 2021: Evans non smette di stupire, batte Goffin e vola in semifinale (Di venerdì 16 aprile 2021) Dan Evans è il secondo semifinalista del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il tennista britannico ha superato in rimonta David Goffin, imponendosi con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 dopo due ore e tre quarti di gioco. Prosegue la settimana da urlo del 30enne di Birmingham, che si conferma dopo il successo ai danni del numero uno del mondo Djokovic e stacca il pass per il penultimo atto del torneo. A separarlo dalla prima finale della carriera in un Mille c’è Stefanos Tsitsipas, quarta forza del seeding. Il greco è avanti 2-0 nei precedenti. COME SEGUIRE IL MATCH TSITSIPAS-Evans CRONACA – Ottima partenza del britannico, che ottiene il break nel game d’apertura del match e difende a lungo il proprio vantaggio. Sul 5-3, però, Evans si rende protagonista di un ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Danè il secondo semifinalista deldi. Il tennista britannico ha superato in rimonta David, imponendosi con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 dopo due ore e tre quarti di gioco. Prosegue la settimana da urlo del 30enne di Birmingham, che si conferma dopo il successo ai danni del numero uno del mondo Djokovic e stacca il pass per il penultimo atto del torneo. A separarlo dalla prima finale della carriera in un Mille c’è Stefanos Tsitsipas, quarta forza del seeding. Il greco è avanti 2-0 nei precedenti. COME SEGUIRE IL MATCH TSITSIPAS-CRONACA – Ottima partenza del britannico, che ottiene il break nel game d’apertura del match e difende a lungo il proprio vantaggio. Sul 5-3, però,si rende protagonista di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Masters 1000 Montecarlo, Tsitsipas vola in semifinale: Davidovich Fokina lascia il campo in lacrime Sarà il primo semifinalista del Master 1000 di , che ha battuto nei quarti di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il match, fermo sull'1 a 0 (7 a 5) dopo la fine del primo set in favore del numero 5 del ranking ATP, è stato ...

Diretta Atp Montecarlo 2021/ Fognini Ruud streaming video: Tsitsipas ok! Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire i match del Masters 1000 in ...

Atp Montecarlo, Djokovic eliminato da Evans 6-4 7-5. Fognini e Nadal volano ai quarti Novak Djokovic è stato eliminato agli ottavi di finale dell'Atp Monte Carlo: al turno successivo passa il britannico Evans. Il numero 1 del tennis mondiale Djokovic - che ...

Masters 1000 Montecarlo, Tsitsipas vola in semifinale: Davidovich Fokina lascia il campo in lacrime Sarà Stefanos Tsitsipas il primo semifinalista del Master 1000 di Montecarlo, che ha battuto nei quarti di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il match, fermo ...

