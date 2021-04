L’Italia riparte dal 26 aprile. Draghi: “I dati migliorano. Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”. È quanto ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa odierna a proposito dell’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia e delle riaperture in vista di un progressivo miglioramento della curva dei contagi. Il governo, ha detto il presidente del Consiglio, sulle aperture oggi ha preso “un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento”. “La decisione di privilegiare le riaperture all’aperto – ha aggiunto Draghi è basata su evidenze scientifiche. Nelle decisioni prese si da’ conto delle evidenze scientifiche”. Il premier ha confermato che la cabina di regia “anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma con un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) “Si puòalcon”. È quanto ha detto il premier Marionel corso della conferenza stampa odierna a proposito dell’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia e delle riaperture in vista di un progressivo miglioramento della curva dei contagi. Il governo, ha detto il presidente del Consiglio, sulle aperture oggi ha preso “un rischio ragionato, un rischio fondato suiche sono in miglioramento”. “La decisione di privilegiare le riaperture all’aperto – ha aggiuntoè basata su evidenze scientifiche. Nelle decisioni prese si da’ conto delle evidenze scientifiche”. Il premier ha confermato che la cabina di regia “anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma con un ...

