L'iniziativa dei cittadini europei per chiedere all'Ue la fine degli allevamenti in gabbia (Di venerdì 16 aprile 2021) Niente gabbie per gli animali allevati in Europa. La richiesta di quasi un milione e mezzo di europei arriva forte e chiara alle istituzioni di Bruxelles. Al Parlamento europeo si è discussa ieri un'Iniziativa dei cittadini europei (Ice) che punta a cambiare radicalmente i sistemi di stabulazione. Ora toccherà alla Commissione fornire un quadro legislativo adeguato per rispondere ai promotori. Si chiama "End the cage age" la campagna votata alla scomparsa delle gabbie da allevamento nell'UE. Nel 2018 oltre 170 associazioni di tutta Europa hanno unito le forze per presentare un'Iniziativa dei cittadini europei (Ice), uno degli strumenti più partecipativi della democrazia comunitaria. Perché una Ice arrivi a Bruxelles servono un milione di firme da un quarto degli Stati ...

