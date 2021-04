La tecnologia per il lavoratore può essere un ostacolo (quando non una minaccia) (Di venerdì 16 aprile 2021) di Carmelo Zaccaria Nel monologo finale della Vita di Galileo, Bertolt Brecht fa dire al famoso astronomo: “Credo che la scienza abbia come unico scopo quello di alleviare la fatica dell’esistenza umana”. Tuttavia l’introduzione di novità scientifiche ha sempre avuto un impatto traumatico sulle dinamiche del mondo del lavoro, modificando prestazioni, generando nuove competenze, disorientando, almeno inizialmente, i comportamenti delle persone. La scienza moderna poi, dal digitale all’intelligenza artificiale, ha introdotto nuove forme di lavoro, prevedendo ritmi e distribuzione di orari che in teoria dovrebbero rendere meno gravosa l’attività umana. Un auspicio, questo, non sempre avveratosi. Ad esempio, il sistema di lavoro part-time reso possibile, sia pur indirettamente, dal progressivo sostegno di mezzi tecnologici è stato propagandato come strumento che avrebbe dovuto incrementare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) di Carmelo Zaccaria Nel monologo finale della Vita di Galileo, Bertolt Brecht fa dire al famoso astronomo: “Credo che la scienza abbia come unico scopo quello di alleviare la fatica dell’esistenza umana”. Tuttavia l’introduzione di novità scientifiche ha sempre avuto un impatto traumatico sulle dinamiche del mondo del lavoro, modificando prestazioni, generando nuove competenze, disorientando, almeno inizialmente, i comportamenti delle persone. La scienza moderna poi, dal digitale all’intelligenza artificiale, ha introdotto nuove forme di lavoro, prevedendo ritmi e distribuzione di orari che in teoria dovrebbero rendere meno gravosa l’attività umana. Un auspicio, questo, non sempre avveratosi. Ad esempio, il sistema di lavoro part-time reso possibile, sia pur indirettamente, dal progressivo sostegno di mezzi tecnologici è stato propagandato come strumento che avrebbe dovuto incrementare ...

Advertising

elivito : RT @QdSit: Pronto il primo nucleo del telescopio “KM3NeT”, infrastruttura sottomarina che si trova al largo delle coste di Capo Passero. La… - ilfattoblog : La tecnologia per il lavoratore può essere un ostacolo (quando non una minaccia) - continentasiia : alle 2:30 ho il tolc ho più paura per la chiamata e per come farlo avviare dato che non so usare la tecnologia che per il tolc stesso - megamodo : Epson amplia la gamma di videoproiettori con la serie EB-L700, che comprende nuovi modelli laser 3LCD compatti e ad… - M____O____R : @Ferrucc66935382 @LucioMM1 @AM_Porta La spagnola risale a più di un secolo fa e per di più contemporanea alla prima… -