La benda | la piazza o la culla? Si dovrebbe parlare anche dell’ultima

BOLOGNA – Cosa unisce l'immagine della studentessa bendata di Verona, le tensioni di piazza per la riapertura delle attività commerciali e lo studio arrivato da Trieste secondo cui il confinamento fa male alla natalità (chiusi in casa i concepimenti sono calati del 20%)? Sono fatti distanti e diversi. Ma tutti hanno a che fare con un 'problema' che ruota attorno alla stessa parola: fiducia. Perfino nel caso di Verona, dove pure quel bendarsi pare derivasse da una 'regola' condivisa, sotto sotto si sente la fiducia scricchiolare. 'Fiducia', ovvero il "sentimento di sicurezza che si prova nei confronti di qualcuno o qualcosa in quanto ritenuti capaci di esaudire certe aspettative", è un termine che già godeva di alta considerazione, ma di scarsa 'salute' e, ancor di più sotto i colpi del Covid, appare fiaccato e squassato. Ma dare/ricevere fiducia resta questione non da poco. E dei tre fatti apparentemente scollegati, quello delle culle vuote appare forse meno urgente, ma più importante. Perché dietro quel -20% di concepimenti ci sono meno figli (solo 247 contro 308 dello stesso periodo dell'anno precedente) e, seppur limitato all'andamento in un solo ospedale di Trieste e al lockdown, il dato è considerato "talmente impressionante" -tra 2019 e 2020 le nascite crescevano in Fvg- che la rivista europea di riferimento Acta Paediatrica ha deciso di pubblicare lo studio. E perché chiusi in casa ci si è ben guardati dal pianificare un erede? Si parla di più possibili cause: crisi economica, preoccupazione per il futuro, aspetti psicologici e sociali correlati a pandemia e lockdown… Trieste però non è una isola. L'Italia in un anno ha contato 400.000 nati, 50 anni fa 'uscivano' da quattro grandi regioni.

