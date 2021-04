Iran arricchirà l’uranio a livelli record del 60% (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Iran annuncia la sua intenzione che arricchirà l’uranio al 60%. Questo è successo alla vigilia della ripresa dei negoziati sull’atomo Iraniano a Vienna e nel giorno della visita di Sergey Lavrov a Teheran. Quando l’Iran arricchirà l’uranio a livelli del 60%? Il negoziatore Iraniano per la riapertura dei colloqui su un possibile accordo sul programma Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) L’annuncia la sua intenzione cheal 60%. Questo è successo alla vigilia della ripresa dei negoziati sull’atomoiano a Vienna e nel giorno della visita di Sergey Lavrov a Teheran. Quando l’del 60%? Il negoziatoreiano per la riapertura dei colloqui su un possibile accordo sul programma

eastwestEU : L'Iran accusa Israele dell'esplosione nella centrale nucleare di #Natanz e promette vendetta. Intanto Teheran annun… - factanza : ???? L’#Iran arricchirà l’uranio al 60 per cento, il livello più alto di sempre. Il viceministro degli Esteri irania… - il_brigante07 : RT @pleporace: L'Iran arricchirà l'uranio al 60 per cento, un livello mai raggiunto finora. L'ha detto il viceministro degli Esteri iraniano - pleporace : L'Iran arricchirà l'uranio al 60 per cento, un livello mai raggiunto finora. L'ha detto il viceministro degli Esteri iraniano - Zaganator : Il viceministro degli Esteri iraniano ha detto che l’Iran arricchirà l’uranio al 60 per cento, il livello più alto… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran arricchirà L'Iran accelera sul nucleare, arricchirà l'uranio al 60% A renderlo noto è stato il vice ministro degli Esteri Abbas Araghchi., che si trova a Vienna in veste di capo negoziatore dell'Iran. La lettera all'Aiea Con una lettera al direttore generale dell' l'...

Il cardinale Filoni: "Con la visita del Papa gli iracheni non si sentiranno più ai margini della geopolitica" ... le tre grandi guerre (con l'Iran 1980 - 1988, il Kuwait 1990 e la più recente del 2003); ma molto ...che può contribuire alla costituzione di un Paese dove la molteplicità delle presenze lo arricchirà'.

