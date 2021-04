Inchiesta delle concerie, accusato di corruzione il braccio destro di Rossi e Giani (Di venerdì 16 aprile 2021) Ledo Gori è il capo di gabinetto degli ultimi due presidenti, è considerato l'uomo macchina della Regione Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 16 aprile 2021) Ledo Gori è il capo di gabinetto degli ultimi due presidenti, è considerato l'uomo macchina della Regione

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta delle Giovanna Boda, la dirigente Miur sotto inchiesta. L'editore: "Non le ho mai dato soldi o carte di credito" E spiega: "È stato attaccato a questa inchiesta il fatto che suo marito è un magistrato, chi l'... Ma Giovanna con Boschi, al Dipartimento delle Pari Opportunità ci lavorava. E con Palamara parlavano ...

Vibo, Giuseppe Muratore aderisce alla Lega: 'Qui si discute senza finzione' ... l'ex presidente del Consiglio comunale di Vibo Giuseppe Muratore , dimessosi da consigliere dopo la maxi inchiesta Rinascita Scott (in quanto, sostiene, erano necessarie delle dimissioni di massa ...

Concussione sessuale, arrestato il sindaco di Petilia Policastro Nicolazzi Il primo cittadino è coinvolto in un'operazione condotta dai carabinieri che vede tra gli indagati altre sette persone ...

Bologna, Gelli, i soldi e la strage: via al processo Bellini È il processo ai presunti mandanti e finanziatori dello scempio ma è soprattutto il processo a Paolo Bellini, 67 anni, ex neofascista di Avanguardia Nazionale divenuto killer di ‘ndrangheta e non solo ...

