Il pallone racconta – Gol di Dzeko: Roma semifinalista (Di venerdì 16 aprile 2021) Per la rubrica “Il pallone racconta” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta l’approdo dei giallorossi tra le migliori quattro di Europa League, con uno sguardo alla prossima giornata di campionato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) Per la rubrica “Il” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta l’approdo dei giallorossi tra le migliori quattro di Europa League, con uno sguardo alla prossima giornata di campionato. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : pallone racconta Tg Sport ore 17.30 - 15/4/2021 ... - JUVE, ALLENAMENTO IN VISTA DELL'ATALANTA - NAPOLI: 8 PARTITE PER TORNARE IN CHAMPIONS - LAUTARO MARTINEZ CAMBIA PROCURATORE, NOVITÀ SUL RINNOVO - IL PALLONE RACCONTA... LA ROMA SOGNA LA SEMIFINALE ...

Genoa, Pandev: "Ecco i miei tre gol preferiti". L'attaccante rossoblu si racconta tra gol e nazionale Un Pandev inedito che ha raccontato la sua infanzia: 'Mamma mi spingeva per andare a scuola ma io volevo giocare tutto il giorno a pallone '. E soprattutto l'emozione della prima volta con la fascia ...

Genoa, Pandev: “Ecco i miei tre gol preferiti”. L’attaccante rossoblu si racconta tra gol e nazionale Genova - Ai piedi della antica Lanterna di Genova, Goran Pandev, attaccante del Genoa, si è raccontato ai microfoni di Genoa Channel nella trasmissione Extra Campo. Tra presente e futuro il bomber mac ...

Neymar, il futuro è nel poker: «Farò il giocatore professionista» Sempre di verde si tratta, e forse per questo sentirà meno la mancanza del pallone. Neymar ha raccontato quale sarà il suo futuro una volta che smetterà col calcio: ...

