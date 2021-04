I tifosi delle big d’Europa contro l’ECA | «Abbandonate i vostri piani sconsiderati»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Diversi gruppi ultrasbig europee hanno scritto una lunga lettera alchiedendo di abbandonare il progetto Super Lega Idi tutta Europa hanno deciso di farsi sentire scrivendo una lettera aperta rivolta al presidente del, Andrea Agnelli. I supporters non vogliono la nuova Champions League, che passerà da 32 a 36 squadre, con l’eliminazione della fase a gironi, a partire dal 2024. La lettera aperta, redatta da Football Supporters Europe (gruppo del quale fanno partedi PSG, United e Real), recita così: «I nostri gruppi rappresentano idei club che siedono nel consiglio del. Vi scriviamo a nome loro e di milioni di altri in tutto il continente che avete scelto di ignorare nel vostro tentativo di prendere il ...

Advertising

infoitsport : I tifosi delle big europee uniti contro Agnelli: 'Con la sua avidità illimitata vuole dissanguarci' - Silvano05230100 : RT @ValeMameli: Mi è venuta voglia di un #tweetelling sul SISTEMA e sul suo sistema mediatico, un misto fra lotte di gang trasversali d'aff… - max65bo : RT @ValeMameli: Mi è venuta voglia di un #tweetelling sul SISTEMA e sul suo sistema mediatico, un misto fra lotte di gang trasversali d'aff… - infoitsport : I tifosi delle big d'Europa uniti contro Agnelli: 'Con la sua avidità illimitata vuole dissanguarci' - fabioboss_g : RT @ValeMameli: Mi è venuta voglia di un #tweetelling sul SISTEMA e sul suo sistema mediatico, un misto fra lotte di gang trasversali d'aff… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi delle

La UEFA, nell'ufficializzare la confermaprime otto città ospitanti, ha contestualmente predisposto un'ultima finestra di restituzione dei biglietti per iimpossibilitati a utilizzarli, ...Una lettera , indirizzata ad Andrea Agnelli e firmata daidi moltemigliori squadre europee , per esprimere opposizione totale alla riforma della Champions League. Questa mattina il numero uno della Juventus , nella sua veste di presidente dell'...Roma, ci sarebbe il via libera dal governo per la riapertura degli stadi. La data è il primo maggio nelle regioni in zona gialla ...Diversi gruppi ultras delle big europee hanno scritto una lunga lettera all’ECA chiedendo di abbandonare il progetto Super Lega I tifosi di tutta Europa hanno deciso di farsi sentire scrivendo una ...