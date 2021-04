Hyundai - Un po' Suv e un po' pick-up | svelato il Santa Cruz

(Di venerdì 16 aprile 2021) Lapresenta il, l'atteso-up destinato al mercato americano, che sarà in vendita nella seconda metà dell'anno e verrà prodotto nella fabbrica HMMA in Alabama. Sport Adventure Vehicle. Il progetto di questo nuovo modello ha avuto una lunga gestazione ed è stato da subito pensato per creare una sorta di ponte tra i-up ed le Suv, generando una sorta di segmento specifico. Alla praticità del vano posteriore si abbinano infatti il design e alcuni confort tipici delle sport utility: non a caso laspende, per la, la definizione di Sport Adventure Vehicle. Il frontale della vettura ricorda quello della Tucson, con i gruppi ottici a Led, caratterizzati dal "Parametric Jewel Design", che si estendono anche nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Suv

Italia lancia il nuovo finanziamento Triplo Zero su Nuova Kona Electric che prevede zero rate per i primi due anni e zero interessi, per una guida a zero emissioni. Ilelettrico più ...... prima auto a idrogeno al mondo prodotta in serie, fino al 2018 con Nexo, ilfuel cell allo stato dell'arte. Nell'ambito della strategia a zero emissioni,ha recentemente lanciato il ...Nuova Bayon Hybrid, il primo Urban SUV Hyundai, è progettata per lasciare il segno: compatta e agile, perfetta per muoversi agilmente in città, senza rinunciare al ...Un crossover dallo stile e contenuti innovativi, la nuova Kia Sportage 2022 avrà uno stile realmente unico e motorizzazioni ibride ...