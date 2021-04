Hedge Funds da record nel 1° trimestre (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Anno record per gli Hedge Funds, fondi speculativi alternativi, che hanno messo a segno nel 1° trimestre un’ottima performance, la migliore da prima della crisi finanziaria, a dispetto dello smacco subito per lo short-squeeze su Gamestop e per il fallimento di Archegos Capital. Il primo trimestre 2021 si è chiuso con una crescita del 4,8%, la migliore dal 2006, secondo i dati raccolti da EurekaHedge, mentre la performance sarebbe del 6,1%, la più alta dal primo trimestre 2000, in base alla banca dati HFR. Lo rivela un articolo del Financial Times, secondo cui la performance del fondi Hedge ha beneficiato del recupero generalizzato dei mercati e del rimbalzo messo a segno dai cosiddetti titoli “value” e dai settori più promettenti. Fra i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Annoper gli, fondi speculativi alternativi, che hanno messo a segno nel 1°un’ottima performance, la migliore da prima della crisi finanziaria, a dispetto dello smacco subito per lo short-squeeze su Gamestop e per il fallimento di Archegos Capital. Il primo2021 si è chiuso con una crescita del 4,8%, la migliore dal 2006, secondo i dati raccolti da Eureka, mentre la performance sarebbe del 6,1%, la più alta dal primo2000, in base alla banca dati HFR. Lo rivela un articolo del Financial Times, secondo cui la performance del fondiha beneficiato del recupero generalizzato dei mercati e del rimbalzo messo a segno dai cosiddetti titoli “value” e dai settori più promettenti. Fra i ...

