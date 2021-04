Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e la tenera dedica ad Andrea Zenga per i due mesi di fidanzamento: «Sei stato un dono di Dio» (Di venerdì 16 aprile 2021) Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e la tenera dedica social ad Andrea Zenga. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip e per i due... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021)Vip,e lasocial adsi sono conosciuti e innamorati alVip e per i due...

Advertising

Invinctus1 : @GP_ArieteRosso @Marialuce2013 Io non andrri avanti con gli stati generali di europa. Ne viene meno la democrazia q… - stella_fit : @carotelevip Ma l'avete visto lo show almeno prima di scrivere? Non guardo grande fratello, isola e stupidate varie… - TrashGioGio : @mattiaLoVaToboy @MasterAb88 Mmmm Barbara purtroppo non è che abbia molto potere, il suo grande fratello viene punt… - senzariteegno : Comunque il grande fratello ha dato alla testa raga, mai vista una cosa simile, speriamo di poter tornare presto al… - DamnedLigeia : @Carter_azathoth @spiegelreisende Mio fratello ha 12 anni, va in prima media, e nonostante sia una grande testa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello "Con Pierpaolo hai provato l'orgasmo?'. Dayane Mello senza freni con Giulia Salemi: la sua risposta spiazza tutti Anche perché prosegue la storia con Pierpaolo Pretelli, l'ex velino conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi ha infatti conosciuto il piccolo Leo, figlio del fidanzato e della sua ...

Tommaso Zorzi, confessione bollente in diretta. Lo shock di Diletta Leotta Tommaso Zorzi è riuscito a scioccare Diletta Leotta su Radio 105. La confessione bollente in diretta la lascia senza parole: 'Non me lo sarei mai aspettato!' Il vincitore del Grande Fratello Vip e attuale opinionista dell'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ha davvero voluto lasciare il segno durante la sua diretta radio. Ospite del programma Take Away condotto su Radio 105 ...

Occhio al grande fratello LaVoce del popolo L’incubo di Massimo Lami «Ho rischiato grosso, potevo finire come mamma» PIOMBINO. Il peggio è passato. Ma la battaglia contro il virus è stata dura e dall’esito non scontato. Massimo Lami, sindacalista piombinese dell’Usb, è fuori pericolo, ma resta ricoverato nel reparto ...

Maria Teresa Ruta non lo nasconde: “È una cosa che mi scalda il cuore” Maria Teresa Ruta confessa: “L’affetto dei miei gatti mi scalda il cuore” Una delle anime più pulite che hanno varcato la soglia della porta rossa del ...

Anche perché prosegue la storia con Pierpaolo Pretelli, l'ex velino conosciuto nella casa delVip. Giulia Salemi ha infatti conosciuto il piccolo Leo, figlio del fidanzato e della sua ...Tommaso Zorzi è riuscito a scioccare Diletta Leotta su Radio 105. La confessione bollente in diretta la lascia senza parole: 'Non me lo sarei mai aspettato!' Il vincitore delVip e attuale opinionista dell'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ha davvero voluto lasciare il segno durante la sua diretta radio. Ospite del programma Take Away condotto su Radio 105 ...PIOMBINO. Il peggio è passato. Ma la battaglia contro il virus è stata dura e dall’esito non scontato. Massimo Lami, sindacalista piombinese dell’Usb, è fuori pericolo, ma resta ricoverato nel reparto ...Maria Teresa Ruta confessa: “L’affetto dei miei gatti mi scalda il cuore” Una delle anime più pulite che hanno varcato la soglia della porta rossa del ...