GP Portimao | Moto2 | FP1 a stelle e strisce

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sventola la bandiera americana sulle FP1 della, al GP di. Con un bel guizzo nei minuti finali, Joe Roberts scala la classifica con un bel 1’43?905. L’americano di Italtrans è l’unico, assieme a Remy Gardner, a scendere sotto il minuto e 44 in una sessione completamente asciutta e sempre più veloce. Chiude la prima fila virtuale Raul Fernandez, che proprio alla bandiera a scacchi conquista la posizione con un 1’44?049. Il leader del mondiale Sam Lowes è solo sesto, preceduto da alcuni nomi inediti come Marcel Schrotter e Aron Canet. Il migliore degli italiani è Stefano Manzi, bravo a strappare l’ottavo tempo negli ultimi minuti di sessione. Il riminese segue Jorge Navarro, settimo con la Boscoscuro “ufficiale” di SpeedUP, e precede l’altro miglior italiano, Nicolò Bulega. Chiude la top ten un altro americano, Cameron Beaubier, alla sua ...

Advertising

Gazzetta_it : #Portimao, nelle FP1 della #Moto2 Joe #Roberts il più veloce. - gponedotcom : Roberts 1° in FP1 a Portimao, rincorrono Bezzecchi e Di Giannantionio: L’americano del team Italtrans regola di sol… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Portimao FP1: @Joerobertsracer al comando, #Manzi è ottavo - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Portimao FP1: @Joerobertsracer al comando, #Manzi è ottavo - - dianatamantini : MOTO2 - Joe Roberts stampa il crono di riferimento nelle prime libere Moto2 a Portimao. Segue il duo KTM Ajo, Sam L… -

Ultime Notizie dalla rete : Portimao Moto2

... protagonista il circuito dell'Algarve a, che ha debuttato in MotoGp l'anno scorso in un ...MotoGP 11.55 " Libere 1 Moto 2 14.15 - Libere 2 Moto3 15.10 - Libere 2 MotoGP 16.10 - Libere 2...Non c'era l'anno scorso, è vero, ma ha girato ain, conosce questo tracciato. Da parte nostra siamo tutti professionisti, il suo ritorno non cambia le cose per noi, non sentiamo ...Moto2 Gp Portogallo Portimao Prove Libere 1 - La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo classe Moto2 (terzo appuntamento del Motomondiale 2021, ndr) ha visto primeggiare Joe Rob ...Il Motomondiale 2021 ha visto scattare oggi, venerdì 16 aprile, il fine settimana del GP del Portogallo, con le prime prove libere che si sono disputate a Portimao, valide per la terza tappa del calen ...