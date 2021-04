Game of Games è flop: Simona Ventura declassata in seconda serata (Di venerdì 16 aprile 2021) Il nuovo programma condotto da Super Simo è stato declassato in seconda serata: la nuova collocazione nel palinsesto del secondo canale della tv di Stato L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 16 aprile 2021) Il nuovo programma condotto da Super Simo è stato declassato in: la nuova collocazione nel palinsesto del secondo canale della tv di Stato L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

StraNotizie : Game of Games di Simona Ventura sospeso? Una fonte Rai fa chiarezza - VigilanzaT : Rai2. Game of Games spostato a data da definirsi per bassi ascolti, nuovo fiasco della Seconda Rete in appalto este… - tuttopuntotv : Brutto colpo per Simona Ventura, Game of Games è stato sospeso! #GameofGames - MusicaetvI : - Jbe90 : -