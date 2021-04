Enrico Papi shock | «Ho subito bullismo in tv | mi hanno costretto a lasciare»

(Di venerdì 16 aprile 2021)è uno dei conduttori più apprezzati, soprattutto dal pubblico degli anni ’90 e primi 2000. Lui è stato uno dei volti di punta di Mediaset e la rete ha investito moltissimo sulla sua carriera televisiva; ultimamente, però, di lui si erano persa le tracce. Ma cosa era successo? Leggi anche:: «Basta tv fatta solo di brutte notizie, fateci fare intrattenimento»parla di cosa gli è successo in televisione Oggiè tornato in televisione con alcuni progetti molto interessanti su TV8 e pare proprio che sia pronto a tornare in Mediaset. Ma perché in passato si è allontanato dalla televisione? Ecco le paroledel conduttore al settimanale Nuovo: Sono stato vittima di ...

è sicuramente uno dei volti più amati e probabilmente conosciuti degli ultimi anni '90. Su Mediaset si fa conoscere inizialmente con la trasmissione 'quotidiani', una rubrica di ...Televisione Il conduttore denuncia di aver subito dei soprusi nel contesto lavorativo Pubblicato su 15 Aprile 2021, 55 anni, oggi sorride. Da qualche tempo è tornato anche protagonista sul piccolo schermo con Guess my age, in onda su Tv8. Sul medesimo canale Sky a breve partirà, con lui al timone, in ...Enrico Papi ha raccontato cosa è successo nel suo passato e il motivo per il quale ha dovuto lasciare la televisione per un ...Intervistato dal settimanale "Nuovo Tv", Enrico Papi rivela di essere stato fuori dal piccolo schermo, anche se ammette di averne approfittato per dedicarsi alla famiglia ...