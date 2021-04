Emanuele Aloia presenta Sindrome Di Stendhal dalla Galleria degli Uffizi (Di venerdì 16 aprile 2021) Emanuele Aloia pubblica l’album d’esordio Sindrome Di Stendhal, un lavoro realizzato in un anno e mezzo che ha avuto inizio con la realizzazione della canzone Girasoli, divenuta virale. “Ha generato numeri impressionanti”, commenta il cantante, ripensando al grande successo di Girasoli che gli ha consentito di iniziare a costruire il suo pubblico fino alla pubblicazione di Sindrome Di Stendhal. “Non è un concept album”, ci tiene a precisarlo. “Dal punto di vista concettuale ha riferimenti artistici e letterari ma ci sono anche canzoni che non presentano citazioni. Quando vado a scrivere una canzone gioco tanto d’istinto e cerco sempre di costruire meno dal punto di vista testuale”. Nello stesso giorno del disco esce anche il nuovo singolo, Notte Stellata, la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)pubblica l’album d’esordioDi, un lavoro realizzato in un anno e mezzo che ha avuto inizio con la realizzazione della canzone Girasoli, divenuta virale. “Ha generato numeri impressionanti”, commenta il cantante, ripensando al grande successo di Girasoli che gli ha consentito di iniziare a costruire il suo pubblico fino alla pubblicazione diDi. “Non è un concept album”, ci tiene a precisarlo. “Dal punto di vista concettuale ha riferimenti artistici e letterari ma ci sono anche canzoni che nonno citazioni. Quando vado a scrivere una canzone gioco tanto d’istinto e cerco sempre di costruire meno dal punto di vista testuale”. Nello stesso giorno del disco esce anche il nuovo singolo, Notte Stellata, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Emanuele Aloia Sindrome di Stendhal, l'album d'esordio di Emanuele Aloia Musica e Arte. Un binomio praticamente indissolubile, per Emanuele Aloia, giovane cantautore che a soli 22 anni ha scelto di presentare il suo album d'esordio alla Galleria degli Uffizi , a Firenze. Sindrome di Stendhal , questo il titolo, è la naturale ...

Aloia: "Musica e arte un connubio salvifico" MUSICA Cantautore torinese classe 1998, che coniuga da sempre musica e arte, Emanuele Aloia, salito alla ribalta per "Il bacio di Klimt" e "L'urlo di Munch" (il più usato da TikTok nel 2020), che hanno confermato il successo di "Girasoli", scrive da quando aveva 13 anni. Ora, ...

Musica agli Uffizi davanti alla Venere con Emanuele Aloia In occasione della Giornata Mondiale dell’Arte, che ricorre ogni 15 aprile, il cantautore 22enne Emanuele Aloia ha eseguito simbolicamente una sua canzone alla Galleria degli Uffizi, Romeo e Giulietta ...

Notte stellata: testo e significato del brano di Emanuele Aloia Ecco il testo e il significato del nuovo brano “Notte Stellata” di Emanuele Aloia. Pronti a scoprire di cosa parla? Dopo lo straordinario successo dei brani “Girasoli” e “Il bacio di Klimt“, da oggi è ...

