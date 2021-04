Diciannovenne del Bolognese avvelena e uccide il padre: fermato per omicidio aggravato (Di venerdì 16 aprile 2021) commenta Un 19enne di Ceretolo di Casalecchio (Bologna) avrebbe avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il padre , mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Il ragazzo si è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) commenta Un 19enne di Ceretolo di Casalecchio (Bologna) avrebbeto entrambi i genitori,ndo il, mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Il ragazzo si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Diciannovenne del Avvelena e uccide il padre, giovane fermato a Bologna Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il figlio diciannovenne della coppia sarebbe il responsabile del gesto Le indagini Sarà ora compito dei Carabinieri della Scientifica capire quale sia ...

