Def | Draghi | ' scostamento 40mld | rientro da deficit con percorso fino a 2025'

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) - "L'entità è della" di Bilancio è "di 40 mld e ildidelsolo nelvedrà il 3%. E' una scommessa sulla crescita: se sarà quella che ci attendiamo da questi provvedimenti, questa scommessa la vinciamo senza pensare neanche a una manovra correttiva". Lo ha detto il premier Mario. "E' una scommessa sul debito buono. Non è più una questione di fare debito o no, noi faremo debito, punto. E' che ora deve essere investito bene, gli investimenti sono stati ben individuati e occorre siano ben progettati e attuati", ha detto il premier.

"Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi ", ha spiegato. Con il Def e lo scostamento si fa "una scommessa sul debito buono", ha detto ...... aperture, scostamento di bilancio (Def) e le opere messe in cantiere ", ha proseguito il presidente del Consiglio Mario Draghi, ringraziando poi il ministro della Salute Roberto Speranza. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in conferenza stampa al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi sulle riaperture. Cabina di regia in cui si ...