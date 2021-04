Covid in classe nel Casertano, infetta bimba di 8 anni: cinque classi in quarantena (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Covid continua a circolare tra i banchi di scuola. A pochi giorni dal rientro in classe, si segnalano i primi casi di positività anche nella provincia di Caserta, tra Marcianise e Capodrise. Nei due comuni alle porte del capoluogo, sono già ben cinque le classi finite in Dad a causa della scoperta di tre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilcontinua a circolare tra i banchi di scuola. A pochi giorni dal rientro in, si segnalano i primi casi di positività anche nella provincia di Caserta, tra Marcianise e Capodrise. Nei due comuni alle porte del capoluogo, sono già benlefinite in Dad a causa della scoperta di tre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

dolores20943592 : RT @the_fourty: Gli effetti economici del covid spiegati in sintesi: una favolosa occasione per la sinistra per massacrare ancora di più il… - raspa90 : RT @repubblica: Cronache dal 'sottosuolo': viaggio nelle borgate di Palermo dove il Covid è lotta di classe - repubblica : Cronache dal 'sottosuolo': viaggio nelle borgate di Palermo dove il Covid è lotta di classe - the_fourty : Gli effetti economici del covid spiegati in sintesi: una favolosa occasione per la sinistra per massacrare ancora d… - RobyPeach : RT @__Dirty_Harry_: Quindi abbiamo scoperto che se non ci fosse il Covid gli 80/90enni camperebbero fino a 130/140 anni giusto? Che se è po… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid classe Ma... precisamente, i contagiati a Taurianova, quanti sono? 23, il sindaco Roy Biasi chiudeva una classe della scuola secondaria "N. Contestabile", in quanto, così si legge nell'ordinanza, sono stati "Riscontrati pertanto casi di alunni positivi al COVID - 19,...

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live e streaming video: torna Marc Marquez! ...alla trasferta nel continente americano a causa delle perduranti limitazioni imposte dal Covid. Per ... In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da ...

Vaccini anti-covid, Lanzarin: In Veneto quantitativi puntuali solo di Pfizer Dei quattro tipi di vaccini previsti dal piano nazionale di immunizzazione, il Veneto si ritrova ad avere piena certezza solo sui quantitativi di Pfizer-Biontech ...

Scuola, “In classe entra acqua, quindi uso l’ombrello”: la foto-denuncia di un alunno Scuola, “In classe entra acqua, quindi uso l’ombrello”: la foto shock di un alunno. Ecco lo scatto che ha riportato ScuolaZoo ...

23, il sindaco Roy Biasi chiudeva unadella scuola secondaria "N. Contestabile", in quanto, così si legge nell'ordinanza, sono stati "Riscontrati pertanto casi di alunni positivi al- 19,......alla trasferta nel continente americano a causa delle perduranti limitazioni imposte dal. Per ... In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni dellaregina del motociclismo da ...Dei quattro tipi di vaccini previsti dal piano nazionale di immunizzazione, il Veneto si ritrova ad avere piena certezza solo sui quantitativi di Pfizer-Biontech ...Scuola, “In classe entra acqua, quindi uso l’ombrello”: la foto shock di un alunno. Ecco lo scatto che ha riportato ScuolaZoo ...