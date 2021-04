Covid-19 | Rezza | ipotesi terza dose contro varianti per vaccini a due dosi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 15.943 i contagiati da coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore e 429 i decessi. Lo evidenzia il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 16.974 mentre le vittime 380. In aumento i tamponi (327.704 oggii 319.633 di ieri) per un tasso di positività che scende al 4,86% In totale i casi da inizio epidemia sono 3.842.079, i morti 116.366. Gli attualmente positivi sono 506.738 (-3.285 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.218.975 (+18.779). In isolamento domiciliare ci sono 478.629 persone (-2.390 rispetto a ieri).Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le vittime (ieri 380). In aumento i tamponi (327.704 oggii 319.633 di ieri) ...

