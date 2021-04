Chi è Tommaso Paradiso, ex frontman del gruppo The Giornalisti: vita privata e carriera da solista (Di venerdì 16 aprile 2021) Tommaso Paradiso è un compositore, cantante e musicista italiano. Ha raggiunto la notorietà con il gruppo The Giornalisti, ma ha anche collaborato con importanti artisti del calibro di Luca Carboni, Nina Zilli e Giusy Ferreri. Ma qual è stato il percorso che l’ha portato al successo? Prima del successo Tommaso è nato il 25 giugno 1983 a Roma ed è cresciuto nei quartieri romani di Prati. Da ragazzo rimane particolarmente stupito dall’album di debutto degli Oasis Definitely Maybe, che lo fa appassionare alla musica. Frequenta il liceo classico e si laurea in filosofia presso l’università di Roma. Nel 2009 fonda con Marco Antonio “Rissa” Musella e Marco Primavera i The Giornalisti. Debuttano nel 2011 con l’album Vol.1 e nel 2012 pubblicano Vecchio, non ottenendo tuttavia un ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021)è un compositore, cantante e musicista italiano. Ha raggiunto la notorietà con ilThe, ma ha anche collaborato con importanti artisti del calibro di Luca Carboni, Nina Zilli e Giusy Ferreri. Ma qual è stato il percorso che l’ha portato al successo? Prima del successoè nato il 25 giugno 1983 a Roma ed è cresciuto nei quartieri romani di Prati. Da ragazzo rimane particolarmente stupito dall’album di debutto degli Oasis Definitely Maybe, che lo fa appassionare alla musica. Frequenta il liceo classico e si laurea in filosofia presso l’università di Roma. Nel 2009 fonda con Marco Antonio “Rissa” Musella e Marco Primavera i The. Debuttano nel 2011 con l’album Vol.1 e nel 2012 pubblicano Vecchio, non ottenendo tuttavia un ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Tommaso Andrea Iannone chi è, nuova fidanzata, età, Belen, vita privata del motociclista ospite di Pio e Amedeo Chi è Andrea Iannone, la nuova fidanzata, età, Belen Rodriguez e la carriera del campione del ... Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino e Ivana Spagna. Andrea ...

Tommaso Paradiso: chi è, età, carriera, altezza, canzoni, chi è la fidanzata, Instagram, Thegiornalisti Debutta questa sera su Canale 5 il nuovo show comico di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Tra gli ospiti anche Tommaso Paradiso! Tommaso Paradiso: chi è, età, carriera Tommaso Paradiso è nato a Roma il 25 giugno del 1983 ed è un noto cantautore, compositore e musicista, in passato frontman del gruppo Thegiornalisti. Tommaso ha ...

