Advertising

TV7Benevento : Caso Saguto: motivazioni giudici, 'con Cappellano dal 2010 un sinallagma corruttivo'... - TV7Benevento : Caso Saguto: motivazioni giudici, 'nomine avvenivano in base a utilità che poteva ricevere'... - luigideluca_ : RT @steal61: Silvana #Saguto: Caso isolato o “sistema Sicilia”? E dov'è #Libera? -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Saguto

"L'aspettativa di ricevere da Cappellano Seminara denaro e altre utilità ha inevitabilmente condizionato i procedimenti valutativi della- scrivono i giudici - che ha quindi fatto uso del ......dall'ipotesi di abuso d'ufficio) eerano della stessa corrente della magistratura e l'accusa ipotizzava che il presidente delle Misure di prevenzione cercasse copertura davanti al Csm in...Lo scorso ottobre il Tribunale aveva condannato Silvana Saguto a 8 anni sei mesi di carcere per corruzione e abuso d'ufficio. Sette anni e mezzo invece per l’amministratore Gaetano Cappellano ...Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – “Il dato oggettivo è che nell’ambito di un opaco sistema di gestione della funzione giudiziaria, in cui gli interessi personali venivano ad essere indebitamente sovrappo ...