Bollo fatture elettroniche 2021: istruzioni e novità, la guida delle Entrate (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato nella giornata del 14 aprile una guida con le ultime istruzioni e novità riguardo l’imposta di Bollo su fatture elettroniche per il 2021. La guida è stata formulata seguendo le disposizioni del provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria del 4 febbraio 2021, per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di Bollo. Bollo sulle fatture elettroniche 2021: scadenze, ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Agenziaha rilasciato nella giornata del 14 aprile unacon le ultimeriguardo l’imposta disuper il. Laè stata formulata seguendo le disposizioni del provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria del 4 febbraio, per l’effettuazioneintegrazioni da parte dell’Agenziainviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta disulle: scadenze, ...

Advertising

studiomarzocchi : Ultima Ora: L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: online la guida per non sbagliare #fisco #lavoro… - aiconsultingsrl : L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: online la guida per non sbagliare - AteneoWeb : L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: online la guida per non sbagliare - LavoroFisco : Imposta di bollo su fatture elettroniche: la guida per non sbagliare - sole24ore : Bollo su e-fatture, via alla consultazione degli elenchi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo fatture Quando va messa la marca da bollo sulle ricevute? Marca da bollo: in quali casi deve essere apposta? Non è sempre necessario apporre la marca da bollo da 2 euro su fatture, ricevute o quietanze. La legge, infatti, prevede che tale onere deve essere ...

Bollo sulle fatture elettroniche, elenchi online dal 15 aprile 2021: guida e istruzioni delle Entrate Bollo sulle fatture elettroniche : parte dal 15 aprile 2021 il nuovo servizio di integrazione dell' Agenzia delle Entrate . La messa a disposizione degli elenchi A e B relativi alle fatture emesse nel ...

E-fatture, decalogo sul bollo Le modalità di integrazione delle fatture elettroniche sulle quali è dovuta l'imposta di bollo, le funzionalità del ...

Bollo fattura elettronica 2021, online la guida delle Entrate: istruzioni e novità L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al versamento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica: dal 15 aprile sono disponibili, sul portale Fatture e Corrispettivi, gli elenchi A e B rel ...

Marca da: in quali casi deve essere apposta? Non è sempre necessario apporre la marca dada 2 euro su, ricevute o quietanze. La legge, infatti, prevede che tale onere deve essere ...sulleelettroniche : parte dal 15 aprile 2021 il nuovo servizio di integrazione dell' Agenzia delle Entrate . La messa a disposizione degli elenchi A e B relativi alleemesse nel ...Le modalità di integrazione delle fatture elettroniche sulle quali è dovuta l'imposta di bollo, le funzionalità del ...L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al versamento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica: dal 15 aprile sono disponibili, sul portale Fatture e Corrispettivi, gli elenchi A e B rel ...