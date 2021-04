Barbara D’Urso, Mediaset la stoppa di colpo: “Studio chiuso” (Di venerdì 16 aprile 2021) Una cosa mai accaduta prima tra Barbara D’Urso e Mediaset scuote ancora di più il rapporto tra le parti, non più roseo come una volta, secondo alcuni. Barbara D’Urso, questo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 16 aprile 2021) Una cosa mai accaduta prima trascuote ancora di più il rapporto tra le parti, non più roseo come una volta, secondo alcuni., questo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ricpuglisi : Mara Venier e Barbara D'Urso pro Speranza nelle parole di Speranza - GRking30 : La cosa che più odio dell’ufficio sono le luci stile Barbara d’urso, che per stare otto ore davanti al computer ser… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Barbara D'Urso in lacrime a Pomeriggio 5 interrompe l'intervista: «Scusate, non ce la faccio...» - ilmessaggeroit : Barbara D'Urso in lacrime a Pomeriggio 5 interrompe l'intervista: «Scusate, non ce la faccio...» - MarcelloForcina : ?? Nuovo Podcast! 'Ep. 77 - SPIN-OFF // Se potevo intervistare Luigi nascevo Barbara D'Urso ???' su @Spreaker… -