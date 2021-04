Assegno unico | tutto quello che c’è da sapere e come si calcola

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’è una “rivoluzione” nel campo delle misure per le famiglia, un esempio di semplificazionemai si era visto in Italia. Lo strumento è infatti destinato a raccogliere tutte le misure varate sino ad oggi per i nuclei familiari: dai vecchi assegni familiari ai più nuovi bonus bebè e baby sitter. L’introduzione dell’è stata prevista dalla legge delega 46/2021, approvata dal Parlamento lo scorso 30 marzo, ma si tratta di una legge “quadro” all’interno della quale andranno approvati nei prossimi 12 mesi vari decreti attuativi da parte del Ministero della famiglia assieme aper le Politiche sociali ed al MEF. Nonostante il lungo lasso di tempo previsto dalla normativa, la volontà dell’esecutivo è quella di rendere l’...

... dal Contributo a Fondo Perduto ai Bonus Covid, ma c'è tanto altro Bonus Baby Sitter, ecco la lista dei lavoratori che potranno richiederlo L'per i figli così com'è non va bene, ecco ...La legge delega approvata lo scorso 30 marzo dal Parlamento cancella sei misure già esistenti per le famiglie e le trasforma in un contributoper tutti i figli a carico L'e universale è la riforma più importante mai approvata delle misure di sostegno per le famiglie. L'obiettivo è mettere ordine alle tante e diverse forme di aiuto approvate nel corso ...In seguito alla nota dell’assessore regionale con delega alla Formazione e Ricerca, Francesco Cupparo, diramata in data 14/04/2021: “Nei prossimi giorni si ...Reddito di emergenza Inps 2021: con un totale di 1,5 miliardi, grazie al Decreto Sostegni, si finanziano ancora tre mensilità del reddito d'emergenza 2021 ( ...